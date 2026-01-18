Pululu łączony z nowym klubem. Transfer na Wyspy Brytyjskie?!

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu na radarze kolejnego klubu

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca ma spore szanse na zdobycie mistrzostwa Polski oraz kolejny sukces na arenie międzynarodowej w Lidze Konferencji Europy. Łatwo oczywiście nie będzie, ale biorąc pod uwagę ich możliwości, wszystko wydaje się być realne.

Problemem może jednak okazać się to, co będzie w Białymstoku w kolejnym sezonie. Już dziś mówi się bowiem o zainteresowaniu szkoleniowcem ze strony innych, zagranicznych klubów. Poza tym latem odejść mogą także gwiazdy, w tym przede wszystkim Afimico Pululu. Wówczas wygasa jego kontrakt, który trudno będzie przedłużyć. Dlatego napastnik jest na radarze wielu klubów, a o kolejnym zainteresowaniu pisze teraz serwis „lancashiretelegraph.co.uk”.

Według informacji przekazanych przez dziennikarzy z Wysp Brytyjskich, Pululu byłby dobrym wzmocnieniem występującego na poziomie Championship Blackburn Rovers, choć w tej sprawie nie było jeszcze oficjalnego kontaktu.

Afimico Pululu w tym sezonie rozegrał w sumie do tej pory 29 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował dwie asysty. Piłkarz Demokratycznej Republiki Konga wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 4 miliony euro. Łącznie dla Dumy Podlasia 26-latek rozegrał 116 spotkań i 48 razy trafiał do siatki rywali.

