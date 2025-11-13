PSG ruszy po gwiazdę Realu. Warunek to odejście Luisa Enrique!

Paris Saint-Germain przymierza się do hitowego transferu Viniciusa Juniora. Ma do niego dojść w 2027 roku, kiedy klub opuści Luis Enrique. Gwiazdor Realu Madryt został wytypowany na następcę Kyliana Mbappe - tłumaczy "El Nacional".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Luis Enrique

Vinicius celem PSG. Gwiazdor nie dogada się z Enrique

Vinicius Junior ma spore problemy w Realu Madryt, więc jego odejście jest coraz bardziej prawdopodobne. Umowa z gigantem obowiązuje tylko do 2027 roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia kompletnie się załamały. Na ten moment zdecydowanie bliżej mu do opuszczenia Santiago Bernabeu, zwłaszcza w obliczu potencjalnego konfliktu z Xabim Alonso. Tej sytuacji z uwagą przygląda się Paris Saint-Germain, które planuje ruszyć po gwiazdora.

Celem PSG jest ściągnąć Viniciusa w ramach wolnego transferu, czyli w 2027 roku. Byłaby to zemsta na Realu Madryt za sprowadzenie Kyliana Mbappe. „El Nacional” ujawnia, że plan na zrealizowanie hitowego ruchu wejdzie w życie dopiero, gdy Parc des Princes opuści Luis Enrique. Szkoleniowiec miał już poinformować Nassera Al-Khelaifiego o zamiarze zakończenia projektu po sezonie 2026/2027.

Współpraca Viniciusa z Enrique nie ma racji bytu, dlatego brazylijski gwiazdor zasili francuskiego giganta najwcześniej w połowie 2027 roku. W PSG panuje przekonanie, że obaj panowie na pewno by się nie dogadali, gdyż trener nie byłby w stanie w pełni kontrolować jego boiskowej postawy.

Paryżanie marzą o tym transferze od dłuższego czasu. Sprowadzenie Viniciusa pozwoliłoby wreszcie zastąpić Mbappe, który opuścił klub w zeszłym roku. Stałby się on twarzą całego projektu i kompletnym liderem ofensywy.