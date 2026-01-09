fot. LaPresse Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele otrzyma gwiazdorski kontrakt. Nagroda za Złotą Piłkę

Paris Saint-Germain rozpoczyna negocjacje kontraktowe ze swoimi dwoma gwiazdami. Bradley Barcola od pewnego czasu jest łączony z odejściem, a chrapkę na niego mają takie kluby, jak Bayern Monachium czy Liverpool. Do tej pory paryżanie nie zamierzali nawet rozważać jakichkolwiek ofert, ale wszystko może się zmienić po najbliższych rozmowach. Oprócz Barcoli, nową umowę może podpisać również Ousmane Dembele.

Obaj piłkarze otrzymali już wstępne oferty. W przypadku Dembele planowana jest solidna podwyżka, którą uważa się za nagrodę za dotychczasową formę oraz triumf w plebiscycie Złotej Piłki. Jednocześnie PSG nie będzie przekraczać ustalonych kwot, gdyż mogłoby to źle wpłynąć na atmosferę w szatni. Francuz oczywiście otrzyma gwiazdorski kontrakt, ale wszystko przebiegnie w granicach rozsądku.

Więcej znaków zapytania pojawia się w kontekście Barcoli, nad którym media rozpisywały się nieprzypadkowo. Po transferze Chwiczy Kwaracchelii jego pozycja w zespole nieco osłabła – nie jest podstawowym wyborem Luisa Enrique w każdym meczu. To sprawiło, że on sam nie wyklucza ewentualnej przeprowadzki, tak aby móc grać częściej. Z pewnością planowana rola w zespole też będzie elementem negocjacji między stronami.