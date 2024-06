Paris Saint-Germain chce wzmocnić kadrę po odejściu Kyliana Mbappa. Mistrzowie Francji interesują się napastnikiem Manchesteru City, informuje Fabrizio Romano. PSG będzie musiało głęboko sięgnąć do kieszeni.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester City - Luton Town

City “odda” gwiazdkę do PSG?

Paris Saint-Germain do nowego sezonu przystąpi bez swojej dotychczasowej największej gwiazdy. Kylian Mbappe o ośmiu latach zakończył swoją przygodę na Parc des Princes i przeniósł się do Real Madryt. Paryżanie zostali zmuszeni wzmocnienia ofensywy i tym samym do poszukiwania nowej twarzy projektu.

Czy zostanie nią napastnik Manchesteru City? Fabrizio Romano zdradził, że PSG interesuje się mistrzem świata z 2022 roku. Na celowniku stołecznej ekipy znalazł się Julian Alvarez. Portal Transfermarkt wycenia Argentyńczyka na 90 milionów euro. 24-latek ma kontrakt ważny aż do 30 czerwca 2028 roku.

Jak kształtują się szanse na taki ruch? Alvarez nie jest zadowolony ze swojej pozycji na Etihad. Wprawdzie w tym sezonie rozegrał aż 54 spotkania, w których strzelił 19 goli i zanotował 13 asyst, ale często przegrywa rywalizację o pierwszy skład. Postacią numer jeden w ataku City jet Erling Haaland.

Przeczytaj również: Lukaku odrzucił Arabię Saudyjską. Chce tylko jednego klubu

Julian Alvarez imponuje wszechstronnością i może grać na kilku pozycjach w ataku, ale to nie oznacza, że Pep Guardiola jest w stanie zapewnić mu regularne występy w wyjściowej jedenastce. A przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim chciałby tego Argentyńczyk. Dlatego PSG może przekonać go do transferu.

Zobacz także: On może zastąpić Kroosa. Real gotowy opłacić wysoką pensję