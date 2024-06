Lukaku odrzucił Arabię Saudyjską. Chce tylko jednego klubu

Romelu Lukaku w lecie na pewno zmieni klub. Napastnik wraca do Chelsea, która nie widzi dla niego miejsca w składzie. Belg odrzucił już kilka propozycji i chce trafić tylko do jednego miejsca.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku marzy o Serie A. Konkretna drużyna

Belgia przygotowuje się do Euro 2024. Kluczową rolę w ekipie Domenico Tedesco bez wątpienia odegra Romelu Lukaku, który jest jedną z gwiazd drużyny Czerwonych Diabłów. Jednak myśli rosłego snajpera zajmuje nie tylko zbliżający się turniej, ale także to, o wydarzy się po jego zakończeniu. 31-latek bez wątpienia zmieni miejsce pracy.

Lukaku nie ma przyszłość w Chelsea, do której wraca z wypożyczenia z AS Romy. The Blues za wszelką cenę chcą się pozbyć Belga, który pobiera niemałą tygodniówkę. Dlatego londyńczycy chętnie usiądą do rozmów z każdym, kto jest zainteresowany pozyskaniem napastnika. Kontrakt wychowanka Anderlechtu wygasa dopiero za dwa lata, co oznacza, że stołeczna ekipa nie sprzeda go za bezcen.

Jednak sam bohater tej historii nie zamierza zmieniać klubu tylko po to, by go zmienić. Lukaku preferuje konkretnego trenera, a przez to także konkretny zespół. Nicolo Schira zdradził, że były piłkarz Interu czy Manchesteru United chce kontynuować karierę we Włoszech. 14-krotny reprezentant Belgii odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej, ponieważ widzi się wyłącznie w Napoli, pod skrzydłami Antonio Conte.

Jeżeli Romelu Lukaku faktycznie zrealizuje swoje marzenia, odejście Victora Osimhena ze Stadio Diego Armando Maradona wydaje się przesądzone.

