PSG poluje na angielską gwiazdę. Możliwy wielki transfer

10:38, 19. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Paris Saint-Germain zgłosiło się po angielskiego pomocnika. Według doniesień portalu "TEAMtalk", paryżanie planują latem transfer Morgana Rogersa z Aston Villi.

Luis Enrique
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Morgan Rogers na radarze PSG

Paris Saint-Germain w tym sezonie rywalizuje zacięcie o mistrzostwo Francji. Po ostatniej porażce z Rennes (1:3) zespół Luisa Enrique zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc punkt do lidera RC Lens. Paryżanie mają na koncie trzy porażki, trzy remisy i 16 zwycięstw, co pokazuje, że ligowy sezon nie jest dla nich idealny.

Według doniesień portalu „TEAMtalk”, mistrzowie Francji dołączyli do wyścigu o Morgana Rogersa, który imponuje formą w barwach Aston Villi. 23-letni pomocnik znajduje się również w orbicie zainteresowań Liverpoolu, który w ostatnich latach nie szczędził środków na pozyskanie największych talentów.

W obecnym sezonie Premier League Rogers strzelił osiem goli i dorzucił pięć asyst w 26 meczach. Dodatkowo po jednym trafieniu zaliczył w Lidze Europy i Pucharze Anglii. Jego umiejętność prowadzenia piłki w zatłoczonych strefach, kreowania sytuacji bramkowych dla kolegów i zdobywania kluczowych bramek sprawiły, że jest jednym z najbardziej pożądanych pomocników w Europie.

Latem wszystko wskazuje na to, że Aston Villa może mieć poważny problem z zatrzymaniem zawodnika. Na korzyść klubu z Villa Park działa fakt, że Rogers ma ważny kontrakt do czerwca 2031 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia Anglika obecnie na 70 milionów euro. W przeszłości Rogers był związany m.in. z Blackpool FC, Middlesbrough FC. Swoich sił próbował także w Manchesterze City, jednak nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole na Etihad Stadium.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź