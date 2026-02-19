PSG poluje na angielską gwiazdę. Możliwy wielki transfer

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Morgan Rogers na radarze PSG

Paris Saint-Germain w tym sezonie rywalizuje zacięcie o mistrzostwo Francji. Po ostatniej porażce z Rennes (1:3) zespół Luisa Enrique zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc punkt do lidera RC Lens. Paryżanie mają na koncie trzy porażki, trzy remisy i 16 zwycięstw, co pokazuje, że ligowy sezon nie jest dla nich idealny.

Według doniesień portalu „TEAMtalk”, mistrzowie Francji dołączyli do wyścigu o Morgana Rogersa, który imponuje formą w barwach Aston Villi. 23-letni pomocnik znajduje się również w orbicie zainteresowań Liverpoolu, który w ostatnich latach nie szczędził środków na pozyskanie największych talentów.

W obecnym sezonie Premier League Rogers strzelił osiem goli i dorzucił pięć asyst w 26 meczach. Dodatkowo po jednym trafieniu zaliczył w Lidze Europy i Pucharze Anglii. Jego umiejętność prowadzenia piłki w zatłoczonych strefach, kreowania sytuacji bramkowych dla kolegów i zdobywania kluczowych bramek sprawiły, że jest jednym z najbardziej pożądanych pomocników w Europie.

Latem wszystko wskazuje na to, że Aston Villa może mieć poważny problem z zatrzymaniem zawodnika. Na korzyść klubu z Villa Park działa fakt, że Rogers ma ważny kontrakt do czerwca 2031 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia Anglika obecnie na 70 milionów euro. W przeszłości Rogers był związany m.in. z Blackpool FC, Middlesbrough FC. Swoich sił próbował także w Manchesterze City, jednak nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole na Etihad Stadium.