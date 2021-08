Wygląda na to, że Paris Saint-Germain nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa ws. sprzedaży Kyliana Mbappe. Na kilkadziesiąt godzin przed zamknięciem okienka poznaliśmy kwotę, która zadowoli katarskich właścicieli. Wszystkie szczegóły do mediów podał Jose Felix Diaz z Marki.

Paris Saint-Germain przystąpiło do rozmów z Realem Madryt

Królewscy już dwukrotnie przedstawili swoje stanowisko, ale spotkali się jedynie z odmową

Według dziennikarza Marki, paryżanie żądają znacznie wyższej kwoty

PSG sprzeda Mbappe pod jednym warunkiem

Paris Saint-Germain podało swoją cenę za Kyliana Mbappe. Z wieści przekazanych przez dziennikarza Marki wynika, że jeżeli Real Madryt nadal pragnie wykupić Francuza, musi sięgnąć głęboko do kieszeni. Właścicieli paryżan zadowoli jedynie oferta rzędu 200 mln euro.

🚨 🚨 ¡El PSG no negocia por menos de 200 millones de euros! 🚨 🚨 https://t.co/0DRh0MhBLg — MARCA (@marca) August 30, 2021

Końcówka zeszłego tygodnia była niezwykle gorąca. Na rynku transferowym wciąż dzieje się sporo, natomiast Królewscy już dwukrotnie kontaktowali się z PSG w sprawie wykupu usług Kyliana Mbappe. Pierwsza oferta spotkała się od razu z szyderczą odmową. Później z kolei poznaliśmy ostateczną kwotę, jaką może zapłacić Real za 22-latka. Mowa tutaj o 170 mln euro i kolejne 10 mln w bonusach.

Na ten moment powyższe kwoty są już nieaktualne. Wszystko wskazuje na to, że Nasser Al-Khelaifi będzie nieugięty i każda niższa suma podana w negocjacjach przez Floreninto Pereza zostanie automatycznie odrzucona. Dla przypomnienia, trzy lata temu zespół ze stolicy Francji zapłacił za Mbappe 170 mln euro ze wszystkim bonusami. Stąd też klub podał w rozmowach okrągłe 200 mln, aby na całej transakcji po prostu zarobić.

Kylian Mbappe notuje świetny początek sezonu. Dotychczas wystąpił we wszystkich spotkaniach ligowych, w których zdobył trzy trafienia oraz dwie asysty. W dodatku podczas niedzielnego starcia przeciwko Reims (2:0), ustrzelił dubel i przez kilkanaście minut biegał po murawie razem z Leo Messim. Do tej pory piłkarz regularnie uczęszczał na treningi, a także nie wypowiadał się medialne na temat najnowszych plotek transferowych. Co więcej, właśnie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Trójkolorowych, co uważnie śledzą hiszpańskie media.

Przeczytaj również: Icardi logicznym kandydatem do gry w Juve