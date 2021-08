Mauro Icardi niewykluczone, że na finiszu okienka transferowego zmieni jeszcze barwy klubowe. Według informacji francuskich dziennikarzy Juventus jest poważnie zainteresowany pozyskaniem byłego napastnika Interu Mediolan.

Mauro Icardi według informacji francuskich mediów może zmienić tego lata klub

28-latek znajduje się na celowniku Juventusu

Rynkowa wartość Argentyńczyka wynosi 45 milionów euro

Icardi wróci do Serie a?

Mauro Icardi, jeszcze zanim zasilił szeregi Paris Saint-Germain, to znajdował się w kręgu zainteresowania Starej Damy. Długo trwała saga transferowa z udziałem piłkarza. Ostatecznie Icardi trafił na wypożyczenie do teamu z Ligue 1. Tymczasem latem minionego roku 28-latek za 50 milionów euro dopięty został transfer definitywny zawodnika do PSG.

W związku z tym, że tego lata szeregi paryżan wzmocnił Lionel Messi, to sytuacja Icardiego się skomplikowała. Ofensywa paryżan wygląda kosmicznie. Niemniej nie brakuje głosów, że jeden z piłkarzy z tej niezwykłej aktualnie ekipy będzie musiał zmienić klub.

🚨Info: Discussions toujours présentes entre Icardi 🇦🇷, la #Juventus et le #PSG.



– Massimiliano Allegri 🇮🇹 lui a réaffirmé son envie de le recruter.



– Leonardo 🇧🇷 veut un transfert sec ou un prêt avec O.A. bligatoire. Pas d'accord pour le moment.https://t.co/LnAs5z0jKO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2021

Najbardziej realny scenariusz zakłada, że Icardi dołączy do Juve. Tym bardziej że ostatnio team z Turynu pożegnał Cristiano Ronaldo, który wrócił do Manchesteru United. Kłopot w tym, że Juventus chce wypożyczyć Argentyńczyka. Z kolei PSG bierze pod uwagę takie rozwiązanie, ale jeśli włoski klub zdecyduje się na opcje z obowiązkowym transferem definitywnym.

Icardi zanotował w koszulce ekipy z Paryża łącznie 66 spotkań, strzelając w nich 35 goli. Na koncie zawodnika jest również 10 asyst.

