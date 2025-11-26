PSG nie odpuści wielkiej gwiazdy. Real ma poważną konkurencję

Dayot Upamecano ma przed sobą kluczową decyzję. Za nieco ponad pół roku wygasa jego kontrakt z Bayernem Monachium. Real Madryt konkuruje z PSG, które też chce go mieć u siebie - informuje Sky Sports Germany.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Luis Enrique

Bayern, Real czy PSG? Upamecano musi się zdecydować

Bayern Monachium nie rezygnuje z Dayota Upamecano, którego umowa obowiązuje tylko do połowy 2026 roku. Pod wodzą Vincenta Kompany’ego Francuz wskoczył na najwyższy światowy poziom i jest jednym z najlepszych środkowych obrońców. Dla pozostałych europejskich gigantów pojawiła się więc znakomita szansa, aby sprowadzić go w ramach wolnego transferu. Bawarczycy mają coraz mniej czasu, aby się z nim porozumieć, dlatego nieustannie prowadzą z nim rozmowy. Upamecano jest otwarty na kontynuowanie kariery w szeregach mistrza Niemiec, ale nie wyklucza również transferu.

Upamecano wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Bayern stara się dogadać i przedłużyć kontrakt do 2030 lub 2031 roku. To wiązałoby się oczywiście z bardzo dużą podwyżką, a kwestia wynagrodzenia generuje największy spór między stronami.

O Upamecano od pewnego czasu stara się Real Madryt, który musi w przyszłym roku wzmocnić defensywę. Do tej pory faworytem był Ibrahima Konate, gdyż gwiazdor Bayernu zdawał się być poza zasięgiem. Jego przedstawiciele wiedzą już o planach klubu z Santiago Bernabeu.

Real uchodzi za faworyta, na wypadek gdyby Francuz nie dogadał się z Bayernem. Ma jednak poważnego konkurenta w postaci Paris Saint-Germain. Luis Enrique widzi w nim nowego lidera defensywy i oczywiście również spróbuje przekonać go do złożenia podpisu pod umową.