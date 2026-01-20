PSG na to nie pozwoli. Real Madryt musi ściągnąć kogoś innego

Real Madryt przymierza się do hitowego transferu pomocnika. Vitinha nie będzie jednak dostępny. PSG nie pozwoli na odejście czołowej gwiazdy - informuje "The Athletic".

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Vitinha nie dla Realu. PSG nie sprzeda gwiazdy

Real Madryt celuje latem w transfer do środka pola. Drużyna wciąż ma poważne braki w tej formacji, a obecni zawodnicy nie cechują się wystarczającą kreatywnością. Jeszcze przed zwolnieniem Xabi Alonso domagał się kogoś, kto docelowo zastąpi Toniego Kroosa, który przecież nie gra już w ekipie Królewskich od ponad roku.

Aktualnie klub monitoruje potencjalne kandydatury, które będą dostępne na rynku. Z przeprowadzką do stolicy Hiszpanii łączeni są chociażby Adam Wharton czy Kees Smit. Żaden z nich nie przyjdzie natomiast ze statusem wielkiej gwiazdy. Takową byłby natomiast Vitinha, a jego transfer to marzenie Florentino Pereza.

Portugalczyk podczas pobytu na Parc des Princes wyrósł na jednego z najlepszych pomocników świata. To jeden z bohaterów historycznego sukcesu Paris Saint-Germain z zeszłego sezonu. Vitinha cieszy się wielkim zainteresowaniem, ale jednocześnie uznaniem w Paryżu. Francuski klub nie zgodzi się na jego sprzedaż, o czym otoczenie zawodnika zdążyło już poinformować włodarzy Realu Madryt.

Hiszpanie być może zgłoszą się z propozycją transferu, ale mają praktycznie zerowe szanse na powodzenie. Vitinha pozostanie w Paris Saint-Germain na kolejne lata. Możliwości finansowe francuskiego hegemona pozwolą na odrzucenie wszystkich ofert, niezależnie od wysokości kwot wykupu.