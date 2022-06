Pressfocus Na zdjęciu: Nad pionem sportowym PSG od niedawna czuwa Luis Campos. Portugalczyk szykuje już dwa transfery. Mistrz Francji jest nastawiony na graczy z Serie A.

Dyrektor sportowy PSG zabrał się od pracy od początku swojej historii w tym klubie

Paryżanie na swoim celowniku mają obrońcę i napastnika z Serie A

Koszt sprowadzenia obu graczy może przekroczyć sto milionów euro

PSG pewne swego

Kilka dni temu Luis Campos zastąpił Leonardo na stanowisku dyrektora sportowego PSG. Mistrz Francji niedługo zmieni też trenera. Trwają poszukiwania następcy Mauricio Pochettino. Nie wiadomo kto zastąpi Argentyńczyka. Pewne jest, że przyszły szkoleniowiec paryżan otrzyma sporo pieniędzy na transfery. Klub ze stolicy Francji chce mieć u siebie gracza Sassuolo i Interu Mediolan.

Tego lata z PSG ma się pożegnać Mauro Icardi, który nie spełnił oczekiwań w Paryżu. Campos już znalazł jego następcę. Nowy dyrektor sportowy mistrza Francji na łowy udał się do Serie A. Portugalczyk upatrzył sobie już nawet kandydata. To Gianluca Scamacca broniący barw Sassuolo (16 goli w minionym sezonie). 23-latek łączony był z Juventusem, ale bardziej realną opcją zdaje się być PSG, które będzie w stanie dogadać się finansowo z pracodawcą zawodnika. Paryżanie wysłali ofertę wysokości 35 milionów euro plus bonusy. Sassuolo oczekiwało 50 mln euro, ale mistrz Francji jest spokojny o porozumienie z włoskiem klubem.

Kolejnym wzmocnieniem PSG może zostać Milan Skriniar. Początkowo media informowały, że wyciągnięcie go z Interu będzie niemożliwe. W skutek działań podjętych przez paryżan, trend się odwrócił i dziś można wyobrazić sobie transfer Słowaka do Ligue 1. Zwłaszcza, że paryżanie nie powinni mieć problemów ze spełnieniem finansowych oczekiwań mediolańczyków. Portal Transfermarkt wycenia Skriniara na 65 milionów euro.

