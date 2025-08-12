fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Luis Enrique

Bournemouth obsypane złotem. PSG ściągnęło gwiazdę Premier League

Paris Saint-Germain po zdobyciu Ligi Mistrzów i zdominowaniu krajowego podwórka nie zamierza się zatrzymywać. Luis Enrique liczy, że jego zespół dalej będzie liczył się w grze o najwyższe cele w Europie. Choć może uchodzić za kompletny, niedawny finał Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko Chelsea potwierdził, że jest jeszcze nad czym pracować.

Z pewnością paryżanie zamierzają poważnie się tego lata wzmocnić. Kilka dni temu do zespołu trafił Lucas Chevalier, który ma być numerem jeden między słupkami. Od dłuższego czasu toczyły się ponadto rozmowy w sprawie gwiazdy Premier League, która miała zasilić defensywę. Ilia Zabarnyi dość szybko wyraził zgodę na przenosiny do Paryża, ale niepokojąco długo trwały negocjacje między klubami. Bournemouth miało konkretne żądania i w pewnym momencie panowała obawa, że transfer Ukraińca nie dojdzie do skutku.

Strony ostatecznie się dogadały. We wtorek PSG oficjalnie potwierdziło hitowy transfer ukraińskiego defensora. Bournemouth zarobi na nim 63 miliony euro podstawy, a kwota ta może wzrosnąć jeszcze o 4 miliony euro w przypadku spełnienia bonusów.

Zabarnyi podpisał umowę do 2030 roku. Dla 22-latka to bardzo poważny krok, ale w poprzednim sezonie potwierdził, że na to zasługuje. Rozegrał w sumie 39 spotkań i stworzył zgrany duet stoperów z Deanem Huijsenem, który także opuścił Bournemouth.