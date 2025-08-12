fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Chelsea nie chce Donnarummy. Jeden kierunek już odpada

Paris Saint-Germain definitywnie skreśliło Gianluigiego Donnarummę. Świadczy o tym fakt, że nie został powołany na mecz o Superpuchar Europy. Kilka dni temu na Parc des Princes zawitał Lucas Chevalier, który będzie jego następcą między słupkami. Luis Enrique zaakceptował wolę klubu i odsunął Włocha od drużyny. To następstwo braku porozumienia w sprawie nowej umowy – Donnarumma nie był szczególnie chętny na jej przedłużenie, a ta wygasa już w 2026 roku. Paryżanie liczą, że swoimi działaniami zmuszą go do odejścia już podczas tego lata.

Włoch nie spieszy się z konkretnymi decyzjami. Nie wyklucza, że pozostanie na Parc des Princes jeszcze przez rok, nawet jeśli wiąże się to z przesiadywaniem na trybunach. Jest oczywiście zainteresowany transferem, ale tylko w przypadku atrakcyjnej oferty któregoś z europejskich gigantów. Od pewnego czasu łączy się go z Manchesterem United, który myśli o zastąpieniu Andre Onany nowym bramkarzem.

Premier League to najbardziej prawdopodobny kierunek dla Włocha. Oprócz Manchesteru United, trudno jednak znaleźć klub, który potrzebowałby go u siebie. W grę wchodziła jeszcze Chelsea, ale Fabrizio Romano zaprzeczył, jakoby był to realny temat. Na Stamford Bridge panuje zadowolenie z posiadanych bramkarzy, więc nie ma planów, aby ściągać Donnarummę.