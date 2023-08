PSG dopięło swego. Dembele ogłoszony w nowym klubie, wielkie osłabienie Barcelony

fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele sfinalizował swoje przenosiny do Paris Saint-Germain

Francuski skrzydłowy podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku

FC Barcelona zarobiła na tym rozstaniu zaledwie 25 milionów euro

Wielki transfer PSG stał się faktem

Informacje o sensacyjnym transferze Ousmane’a Dembele do Paris Saint-Germain szybko znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Skrzydłowy dążył do zmiany barw klubowych, co niekoniecznie spodobało się Xaviemu Hernandezowi, który chciał opierać na nim grę w ofensywie. Oba kluby przystąpiły do negocjacji i zdołały dojść do porozumienia.

W piątek Francuz przeszedł testy medyczne i złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. W sobotę nastąpiło oficjalne ogłoszenie transakcji. W Paryżu Dembele będzie docelowym następcą Neymara, który jest konsekwentnie wypychany z klubu.

FC Barcelona na tym transferze zarobiła niewielkie pieniądze. Choć Paris Saint-Germain wydał 50 milionów euro, na konto hiszpańskiego klubu trafi zaledwie połowa tej kwoty.

Odejście 26-latka pozwoli FC Barcelonie na sfinalizowanie dużego transferu. W grę wchodzi pozyskanie Neymara, Joao Felixa lub Bernardo Silvy.

