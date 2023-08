Jest oficjalne potwierdzenie! Rekord transferowy Bayernu stał się faktem

fot. Imago/Anthony Devlin Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium potwierdził transfer Harry’ego Kane’a

Zapłacono za niego aż 100 milionów euro podstawy plus 20 milionów euro w ramach bonusów

Anglik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku

Kane wreszcie wyprowadził się z Londynu

Harry Kane wreszcie zmienił klub. Po długich i wyczerpujących negocjacjach Tottenham przyjął ofertę Bayernu Monachium. Transakcja wyniosła 100 milionów euro podstawy plus 20 milionów euro w ramach bonusów. Dla Bawarczyków to absolutnie rekordowy zakup w całej historii.

W sobotni poranek ogłoszono transfer gwiazdora reprezentacji Anglii. Podpisał on kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Co więcej, został już zgłoszony do rozgrywek, co oznacza, że będzie mógł zadebiutować w meczu o Superpuchar Niemiec przeciwko Lipskowi. Będzie to więc dla niego szansa na pierwsze trofeum w piłkarskiej karierze.

🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023

Kane od pewnego czasu naciskał na wyprowadzkę z Londynu. To efekt kolejnego rozczarowującego sezonu Tottenhamu. Anglik zapragnął sukcesów drużynowych, które wówczas nie były osiągalne.

