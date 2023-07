fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix ma za sobą bardzo przeciętny sezon

Portugalczyk nie chce grać dla Atletico Madryt i szuka nowego klubu

Wiele wskazuje na to, że tego lata dołączy do Paris Saint-Germain

Paryżanie blisko wielkiego transferu

Joao Felix jeszcze do niedawna był bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Zimą trafił na półroczne wypożyczenie do Chelsea, gdzie jednak zawiódł oczekiwania. The Blues przez pewien czas zastanawiali się nad transferem definitywnym, jednak ostatecznie z niego zrezygnowali. Portugalczyk wrócił do Madrytu, natomiast jego drogi z Atletico najprawdopodobniej znów się rozejdą.

Do przeprowadzki dąży sam zawodnik, który nie najlepiej odnajduje się w systemie Diego Simeone. Jego marzeniem jest gra w Premier League, natomiast po przeciętnym okresie w Londynie brakuje chętnych na pozyskanie go. Celem transferowym ustanowił go natomiast Luis Enrique, który kilka dni temu rozpoczął współpracę z Paris Saint-Germain.

Paryżanie są gotowi spełnić zachciankę nowego szkoleniowca i poważnie rozważają transfer utalentowanego napastnika. Matteo Moretto sugeruje wręcz, że ten ruch jest coraz bliżej finalizacji.

Atletico Madryt jeszcze do niedawna oczekiwało za swojego piłkarza kwoty w okolicach 100 milionów euro.

