PSG chce przechytrzyć Real Madryt. Pomocnik na radarze gigantów

Paris Saint-Germain poszukuje środkowego pomocnika. Nicolo Schira ujawnił, że Christos Mouzakitis z Olympiakosu Pireus jest obserwowany przez francuskiego giganta. Zawodnik znajduje się także na liście życzeń Realu Madryt i Manchesteru United.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Christos Mouzakitis obserwowany przez PSG

Paris Saint-Germain pokonał Metz (3:0) w 23. kolejce, wykorzystując potknięcie RC Lens w meczu z AS Monaco (2:3) i wrócił na fotel lidera Ligue 1. Paryżanie w bieżących rozgrywkach doznali już trzech porażek, co pokazuje, jak zacięta jest walka o mistrzostwo Francji.

Latem trener Luis Enrique planuje wzmocnić środek pola, a w centrum uwagi znajduje się 19-letni Christos Mouzakitis z Olympiakosu Pireus. Młody pomocnik rozegrał w tym sezonie 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując trzy asysty i spędzając łącznie 1783 minuty na boisku.

Co ciekawe, Mouzakitis znajduje się na radarze nie tylko PSG. Wcześniej znajdował się w kręgu zainteresowań Manchester United i Real Madryt. Jednak ostatnie zwolnienia Rubena Amorima na Old Trafford oraz Xabiego Alonso na Santiago Bernabeu sprawiają, że nie jest pewne, czy nadal będą aktywnie zabiegać o młodego Greka.

PSG wysłało już swoich skautów, by przyglądali się grze zawodnika. Jednak francuski klub na razie nie złożył oficjalnej oferty. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość Mouzakitisa wynosi 25 milionów euro. Jego kontrakt z Olympiakosem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Rosnące zainteresowanie zawodnikiem na rynku transferowym pokazuje, że Grekom trudno będzie zatrzymać młodego gwiazdora.