Frankowski ma nowy klub! Reprezentant Polski wraca do Ligue 1

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski znów we Francji

Przemysław Frankowski po zaledwie kilku miesiącach spędzonych w Turcji zdecydował się na powrót do Ligue 1. We wtorek przeszedł testy medyczne i wieczorem został ogłoszony jako nowy zawodnik Rennes. Struktura jego transferu jest dosyć skomplikowana, bowiem wstępnie Galatasaray wypożycza go na dwa lata, po czym Francuzi muszą go definitywnie wykupić. Jego umowa będzie więc obowiązywać do 2029 roku, a łączna kwota całej operacji wyniesie maksymalnie 12,5 mln euro.

Dla Frankowskiego transfer do Galatasaray nie był szczególnie udany. W ostatnim półroczu zaliczył 15 występów i miał jedną asystę. W Stambule wyraźnie się nie zaaklimatyzował, dlatego wraca tam, gdzie radził sobie dotąd najlepiej, czyli właśnie do Francji.

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 🧪



Chapitre 3 : Savant dosage, voici Przemysław Frankowski. #DegemerMatFrankie pic.twitter.com/Zx8ML3nhWV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 5, 2025

Frankowski w Ligue 1 reprezentował dotąd wyłącznie Lens. Teraz dołącza do Rennes, które miniony sezon zakończyło na 12. miejscu w ligowej tabeli. Wcześniej dość regularnie biło się o udział w europejskich pucharach.

Dla 50-krotnego reprezentanta Polski to szósty klub w seniorskiej karierze. Regularna gra w Rennes może mu pozwolić w kolejnych powołaniach do kadry i ewentualnym występie na mundialu, jeśli tylko Biało-Czerwonym uda się wywalczyć awans.