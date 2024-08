Znamy datę prezentacji Olmo w Barcelonie

Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo w piątek zostanie zaprezentowany jako nowy gracz FC Barcelony

Po tygodniach spekulacji, FC Barcelona w końcu zdołała sfinalizować transfer Daniego Olmo z RB Lipsk. Kluby osiągnęły porozumienie w sprawie transferu o wartości 55 milionów euro, z dodatkowymi 7 milionami euro w bonusach. Zawodnik zgodził się na sześcioletni kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Olmo przyleciał do Katalonii we wtorek wieczorem, a w środę przeszedł pomyślnie badania medyczne. Oficjalne ogłoszenie transferu to już tylko kwestia czasu.

Tymczasem, Gerard Romero podał szczegóły dotyczące uroczystej prezentacji Daniego Olmo jako nowego zawodnika Barcelony. Hiszpan zostanie oficjalnie przedstawiony mediom i kibicom w piątek, 9 sierpnia. Prezentacja odbędzie się w Ciutat Esportiva o godzinie 11 rano, gdzie Olmo podpisze kontrakt w obecności prezydenta Blaugrany, Joana Laporty. Po ceremonii odbędzie się konferencja prasowa, na której Olmo odpowie na pytania dziennikarzy.

Dla 26-letniego ofensywnego pomocnika będzie to szczególna okazja, gdyż powraca do klubu, który opuścił w 2014 roku jako młody zawodnik, aby dołączyć do Dinamo Zagrzeb. Teraz, dekadę później, wraca do swojego macierzystego klubu. Podczas ceremonii prezentacji może również zostać potwierdzony numer koszulki, który Olmo będzie nosił w Barcelonie. Raporty sugerują, że hiszpański zawodnik przywdzieje koszulkę z numerem 20, pozostawioną przez byłego kapitana Sergi Roberto.

Media przewidują, że Olmo może zadebiutować w Barcelonie w meczu o Puchar Joana Gampera przeciwko AS Monaco, który odbędzie się w poniedziałek. Jeśli jednak tak się nie stanie to Hiszpan po raz pierwszy w barwach Dumy Katalonii wystąpi na inaugurację nowego sezonu La Liga przeciwko Valencii.

