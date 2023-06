Vitor Roque nie jest chętny na dołączenie do gigantów Premier League. Jego priorytet to Barcelona, która traktuje Brazylijczyka priorytetowo.

Vitor Roque znalazł się na celowniku czołowych klubów świata

Brazylijczyk jest zdecydowany na konkretny klub

18-latek pragnie, aby jego klubem została Barcelona, która zabiega o transfer

Barcelona zabiega o napastnika. To będzie nowy Lewandowski?

Barcelona stara się o spełnienie Finansowego Fair Play, które narzuca La Liga. Mistrz Hiszpanii z tego powodu musi odwlec w czasie swoje transfery. Vitor Roque jest jednak gotowy poczekać na Barcelonę.

18-letni napastnik Athletico-PR, jest traktowany przez Barcelonę jako następca Roberta Lewandowskiego. Mistrzowi Hiszpanii zależy na tym, aby Roque uczył się od Polaka już od najbliższego lata.

Brazylijczyk odrzucił możliwość transferu do Chelsea, czy Arsenalu. Dla piłkarza priorytet to Barcelona, która musi wydać na 18-latka 30 milionów euro plus 5 w bonusach. Umożliwić ma to odejście: Kessiego, Torresa, czy Fatiego.

