IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Filip Marschall

Marschall posiada polski paszport

Bramkarz ten ma za sobą debiut w młodzieżowej reprezentacji Anglii

Najbliższe miesiące spędzi w League Two

Polak opuszcza Aston Villę

20-letni bramkarz ma polski paszport, gdyż Polką jest jego mama. Wygląda jednak na to, że Filip Marschall będzie reprezentować angielską kadrę. To na Wyspach Brytyjskich przyszedł na świat i to tam uczy się od małego piłkarskiego rzemiosła. Póki co ma na koncie dwa występy w kadrze U-19.

Marschall zaczynał karierę w Cambridge City, skąd przeniósł się w 2018 roku do Aston Villi. Jak dotąd nie było mu dane zadebiutować w pierwszym zespole. Zaliczył za to blisko 40 meczów w barwach Gateshead z National League, gdzie grał na wypożyczeniu.

Teraz Marschall dostanie kolejną szansę w innym klubie. Aston Villa potwierdziła, że zawodnik dokończy sezon w Milton Keynes Dons. Drużyna ta występuje w League Two.