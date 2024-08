Pomocnik Manchesteru United został priorytetem dla SSC Napoli

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Scott McTominay może zamienić Manchester United na SSC Napoli

Scott McTominay to wychowanek Manchesteru United, mający kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2025 roku. Realny scenariusz zakłada jednak, że 27-latek swojej umowy z angielską ekipą nie wypełni. Dziennikarz Alfredo Pedula przekazał natomiast, że dyrektor sportowy klubu z Neapolu Giovanni Manna zaczął już negocjacje w Lonydnie z agentem pomocnika Czerwonych Diabłów. Kolejne spotkanie z udziałem obu stron ma odbyć się wkrótce.

Reprezentant Szkocji może kosztować Napoli mniej więcej 25 milionów euro plus bonus. Sam zawodnik ma być natomiast przekonany do kontynuowania kariery w Serie A. Najbliższe dni mają być kluczowe w kontekście przyszłości Szkota.

Tego lata ogólnie do Napoli oprócz nowego trenera Antonio Conte dołączyli też tacy gracze jak: Alessandro Buongiorno czy Rafa Marin. Pierwszy kosztował 35 milionów euro. Na drugiego sternicy Partenopei przeznaczyli 12 milionów euro.

Tymczasem już w niedzielę neapolitańczycy rozegrają pierwsze spotkanie w lidze włoskiej w nowej kampanii. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Healls Werona. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30. Tymczasem tydzień później Napoli w roli gospodarza zagra z Bolognią. To starcie odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 20:45.

Celem ekipy z Neapolu na nowy sezon Serie A jest wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Napoli chce jednocześnie poprawić swoją pozycję względem ostatniej kampanii, gdy zakończyli ligowe zmagania dopiero na 10. pozycji.

