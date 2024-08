Dani Olmo nie pomoże Blaugranie? FC Barcelona ma kłopot

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo nie zagra w meczu Valencia – FC Barcelona

Dani Olmo to gracz, po którym władze FC Barcelony dużo sobie obiecują. 26-latek swoją jakością ma wpłynąć na to, że Katalończycy będą ze swobodą demolować kolejnych rywali. Jednocześnie łatwiej w ataku ma mieć Robert Lewandowski, mogący liczyć na podania reprezentant Hiszpanii.

Niepokojące wieści w audycji El Chiringuito TV przekazał jednak dziennikarz Jose Alvarez Haya. Źródło przekonuje, że Dani Olmo na pewno nie zagra w spotkaniu pierwszej kolejki La Liga przeciwko Valencii. Mecz odbędzie się już w sobotę o godzinie 21:30. Kłopotem jest zarejestrowanie zawodnika przez władze Blaugrany.

❌ "DANI OLMO NO jugará en MESTALLA".



✍️ "No está inscrito y la intención es hacerlo para la segunda jornada".



ℹ️ Información de @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/VrJu9gnder — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2024

Wszystko wskazuje zatem na to, że Dani Olmo na swój debiut w Barcelonie będzie musiał poczekać do 24 sierpnia. Katalończycy wówczas zmierzą się w roli gospodarza z Athletic Bilbao. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:00.

Ofensywny pomocnik trafił do Barcy w trakcie trwającej sesji transferowej za 55 milionów euro. Zawodnik związał się z przedstawicielem La Liga kontraktem do końca czerwca 2030 roku. 39-krotny reprezentant Hiszpanii do hiszpańskiego zespołu trafił z RB Lipsk. Zwolennikiem tego typu transakcji był przede wszystkim Hansi Flick, znający zawodnika jeszcze z czasów pracy w Bundeslidze.

