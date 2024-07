Polski bramkarz kończy zagraniczną przygodę. Jest bliski powrotu do Ekstraklasy

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Strączek

Rafał Strączek o krok od przeprowadzki do GKS-u Katowice

Rafał Strączek w lipcu 2022 roku zdecydował się na wyjazd za granicę. 25-letni bramkarz wówczas na zasadzie wolnego transferu przeszedł ze Stali Mielec do Girondins Bordeaux. Gdy mierzący 189 centymetrów golkiper dołączył do francuskiego zespołu, to Żyrondyści występowali już na drugim poziomie rozgrywkowym.

Sytuacja finansowa Girondins Bordeaux jest katastrofalna, klub walczy o przetrwanie i niewykluczone, że słynny zespół do nowego sezonu przystąpi w trzeciej lub czwartej lidze. Wszystko wskazuje na to, że Rafał Strączek w letnim okienku rozstanie się z francuską drużyną, z którą wiąże go jeszcze dwuletni kontrakt, do czerwca 2026 roku.

Czy GKS Katowice utrzyma się w PKO BP Ekstraklasie? Tak 100% Nie 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego na łamach serwisu “Meczyki.pl” bramkarz jest o krok od powrotu do Polski. 25-letni golkiper na zasadzie transferu definitywnego ma przeprowadzić się do beniaminka PKO BP Ekstraklasy, GKS-u Katowice, gdzie o miejsce w składzie będzie rywalizował z Dawidem Kudłą.

Dla Rafała Strączka jest to powrót do Ekstraklasy, na boiskach której zawodnik rozegrał łącznie 60 meczów, wpuścił 91 goli i zachował 13 czystych kont. Wciąż perspektywiczny bramkarz występował bowiem między słupkami wyżej wspomnianej Stali Mielec.