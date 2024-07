Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cracovia Kraków

Mick van Buren z debiutanckim trafieniem, uratował cenny punkt

Cracovia Kraków w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmowała na własnym stadionie Piast Gliwice. Przyjezdni od początku kontrolowali przebieg meczu, co poskutkowało zdobyciem pierwszej bramki w 18. minucie gry. Ostatecznie gospodarze nie dali za wygraną i do samego końca walczyli o zdobycie wyrównującego gola. Ta sztuka udała się im w 89. minucie, gdy piłkę do siatki skierował Mick van Buren. Rywalizacja w Krakowie zakończyła się wynikiem (1:1) i podziałem punktów.

Podopieczni Dawida Kroczka czekali na przełamanie prawie półtorej godziny. Zespół Pasów nie kreował wielu akcji ofensywnych, a pierwszy celny strzał w spotkaniu oddali dopiero pod koniec meczu. Jednak to wystarczyło, aby na starcie nowego sezonu dopisać do swojego dorobku pierwsze punkty. Warto zaznaczyć, że bramkę na wagę remisu zdobył Mick van Buren, dla którego było to pierwsze trafienie po transferze do Krakowa.

Holender wykorzystał błąd defensywy Piasta i po otrzymaniu podania od Benjamina Kallmana miał przed sobą pustą bramkę. 31-latek musiał tylko oddać celny strzał w światło bramki, a piłka po jego uderzeniu zatrzepotała w siatce.

W następnym spotkaniu Cracovia zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się w poniedziałek (29 lipca) i zakończy 2. kolejkę PKO BP Ekstraklasy.