Kibice reprezentacji Polski mogą odetchnąć z ulgą. Grzegorz Krychowiak podpisał kontrakt z Al Shabab i opuszcza Krasnodar. Klub z Arabii Saudyjskiej poinformował o tym oficjalnie w sobotni poranek. Pomocnik wbrew zapowiedziom swojego agenta opuszcza Rosję.

Grzegorz Krychowiak chciał opuścić Rosję, by nie stracić szansy wyjazd na mundial

Polakiem interesowało się kilka europejskich klubów

Pomocnik zdecydował się udać na wypożyczenie do Al Shahab występującego w Arabii Saudyjskiej

Krychowiak obrał egzotyczny kierunek

Grzegorz Krychowiak z uwagi na sytuację na arenie międzynarodowej chciał możliwie jak najszybciej opuścić Rosję. Pomocnik FK Krasnodar ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w AEK Ateny, ale grecki klub nie zdecydował się na wykupienie go. W tej sytuacji 32-latek musiał wrócić do Rosji i czekać na rozwój sytuacji.

Jakiś czas temu agent reprezentanta Polski zapowiedział, że wypełni on swój kontrakt w Krasnodarze. Była to bardzo zła wiadomość w kontekście zbliżających się Mistrzostw Świata w Katarze. Maciej Rybus, który zdecydował się na pozostanie w Rosji, został odsunięty od reprezentacji Polski. Kibice spodziewali się, że przy takim rozwoju sytuacji może to spotkać również Krychowiaka.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI — Al Shabab Saudi Club 🇸🇦 (@ShababSaudiFc) July 8, 2022

Pomocnikiem interesowało się kilka klubów, na czele z Galatasaray, Malmoe FF, czy Herthą Berlin. Ostatecznie zdecydował on się zaakceptować ofertę klubu z Arabii Saudyjskiej – Al Shabab. Polak został jedynie wypożyczony na rok i po sezonie będzie musiał wrócić do Krasnodaru. Według mediów, może zarobić w nowym klubie nawet 3,5 miliona euro.

