Pogoń Szczecin pożegnała napastnika. Już dla niej nie zagra

Pogoń Szczecin rozstaje się z napastnikiem. Kacper Kostorz nie będzie dłużej reprezentował jej barw. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni

Pogoń rozwiązała umowę z Kostorzem

Pogoń Szczecin miała duże oczekiwania wobec tego sezonu, ale runda jesienna nie należała do udanych. Szybko doszło do zmiany na ławce trenerskiej, a drużyna koniec końców zimuje na dziesiątym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Część transferów została zweryfikowana negatywnie, dlatego od tygodni trwają prace nad wzmocnieniem kadry.

Portowcy sprowadzili nowego napastnika w osobie Karola Angielskiego. Od pewnego czasu zapowiadano także rozstanie z Kacprem Kostorzem, które w czwartek stało się faktem. Klub poinformował o rozwiązaniu z nim umowy za porozumieniem stron. Teraz Kostorz będzie miał wolną rękę w poszukiwaniach nowego pracodawcy.

Odejście 26-latka nie może dziwić. Jesienią wystąpił w dziesięciu meczach Ekstraklasy, ale nie zdobył bramki. Tylko dwa razy zagrał od pierwszej minuty – znacznie częściej pojawiał się na boisku po wejściu z ławki rezerwowych.

Alex Haditaghi już kilka dni temu potwierdzał, że Kostorz najprawdopodobniej odejdzie. Napastnik generuje zainteresowanie w Polsce, ale także innych krajach – Grecji, Portugalii czy Holandii.

Z Pogonią Kostorz był związany od 2022 roku. Od tego czasu zaliczył dwa wypożyczenia, miniony sezon spędzając w NAC Bredzie, gdzie na poziomie Eredivisie zdobył trzy gole.