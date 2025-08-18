Efthymios Koulouris wypełni kontrakt w Pogoni Szczecin - informuje Marciej Chudzik z serwisu My Portowcy. Grek opuści klub na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu 2025/2026.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Efthymios Koulouris zostanie w Pogoni do końca sezonu

Pogoń Szczecin bardzo słabo rozpoczęła sezon w PKO BP Ekstraklasie. W pięciu meczach na piętnaście możliwych punktów zdobyli tylko cztery oczka. Aktualnie zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli, co oznacza, że w chwili obecnej są zagrożeni spadkiem. W ostatni weekend wysoko przegrali przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze (0:3).

Przy okazji meczu z Górnikiem w kuluarach pojawił się po raz kolejny temat przyszłości Efthymiosa Koulourisa. Przypomnijmy, że Grek cieszy się dużym zainteresowaniem, lecz żaden klub nie zaproponował tyle, ile żąda Pogoń. Portowcy złożyli napastnikowi ofertę przedłużenia kontraktu, lecz nie otrzymali jeszcze odpowiedzi. Nowa umowa gwarantowałaby mu największe zarobki w historii klubu.

Według informacji, do których dotarł Maciej Chudzik, współtwórca podcastu My Portowcy przyszłość 29-latka została rozstrzygnięta. Koulouris ma wypełnić kontrakt z Pogonią Szczecin, a następnie po zakończeniu kampanii 2025/2026 pożegna się z klubem jako wolny zawodnik. Wychodzi więc na to, że król strzelców Ekstraklasy odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu.

Koulouris trafił do Szczecina w lipcu 2023 roku z LASK Linz za 900 tysięcy euro. Łącznie w barwach Portowców rozegrał 84 mecze, strzelając w nich 52 gole. Portal Transfermarkt wycenia go na 3,5 mln euro.