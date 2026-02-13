Pogoń nadal walczy o Dziczka. Piast podał cenę za pomocnika. Duże pieniądze! [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin zapewniła sobie usługi Patryka Dziczka od lata, ale chciałaby go już teraz. Z naszych informacji wynka, że portowcy złożyli nową propozycję Piastowi. Znamy też odpowiedź gliwiczan.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Przyjdzie w czerwcu czy… już teraz?

Kiedy Pogoń Szczecin ogłosiła pozyskanie Patryka Dziczka od przyszłego sezonu, to wiadomo było, że portowcy spróbują przyspieszyć transfer i ściągnąć pomocnika Piasta już teraz. Duma Pomorza złożyła kilka ofert gliwiczanom, ale negocjacje upadły i sprawa ucichła.

Teraz, jak się okazuje, sprawa wraca! Z naszych informacji wynika, że Pogoń podjęła kolejną próbę sprowadzenia piłkarza już teraz. Portowcy mocno „zaatakowali” kolejną ofertą, co oczywiste, jeszcze wyższą niż poprzednie.

1,6 mln złotych w podstawie

Według naszej wiedzy Pogoń zaproponowała 1,6 mln złotych za transfer Dziczka już teraz. To prawie 400 tysięcy euro (dokładnie 380 tysięcy) za… 14 spotkań, bo tyle zostało do końca ligi.

Na tym jednak nie koniec. Szczecinianie zaproponowali też 25% od kolejnego transferu tego gracza. W umowie zawarte byłyby też bonusy. Gdyby wszystkie z czasem weszły w grę, to transakcja zamknęłaby się kwotą około 800 tysięcy euro.

Co na to Piast? Jak słyszymy, propozycja została odrzucona. Gliwiczanie przeslali natomiast kontrofertę. Wynika z niej, że są w stanie rozważyć transfer ich zawodnika, ale za…. 800 tysięcy euro!

Piast wciąż boi się degradacji

800 tysięcy euro za piłkarza, który ma kontrakt tylko do lata to bardzo duża kwota. Piast argumentuje ją tym, że odejście Dziczkaw tym momencie znacząco zwiększyłoby ryzyko degradacji, a co za tym idzie sporych strat finansowych.

W tym momencie nie wiadomo, czy sprawa jest ostatecznie zakończona, bo okienko w Polsce kończy się dopiero 25 lutego. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby Pogoń zgodziła się na obecne warunki Piasta.

Być może w całej sytuacji znaczenie będzie miała… tabela pod koniec wspomnianej daty. Ewentualna pozycja obu klubów może mieć, tak przypuszczamy, wpływ na ewentualne dalsze rozmowy.

Pogoń – Arka, czyli hit na dole

A skoro o transferach mowa. Niedawno Piast sprzedał do GKS Katowice Erika Jirkę za 400 tysięcy euro. Jego umowa też obowiązywała tylko do lata, choć na portalu Transfermarkt było zaznaczenie, że znajdowała się w nim opcja przedłużenia o 12 miesięcy.

Po 20. kolejkach Piast jest na dziesiątym miejscu w tabeli, z 26 punktami. Pogoń znajduje się cztery pozycje niżej, mając 22 „oczka”. Tyle samo zgromadziła Arka Gdynia (ma mecz mniej), która teraz zagra na wyjeździe z portowcami. Z kolei gliwiczanie zmierzą się z Lechem w Poznaniu.