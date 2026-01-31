Piłkarze Barcelony łączeni z transferami. Laporta odpowiada

Barcelona może jeszcze tej zimy otrzymać oferty za dwóch swoich zawodników. Joan Laporta wyklucza jednak jakiekolwiek kolejne odejście. Kadra zespołu już się nie zmieni.

Barcelona nikogo już nie pożegna. Zimowe okienko zamknięte

Barcelona tej zimy ograniczyła się tylko do jednego transferu. Braki w defensywie ma uzupełnić Joao Cancelo, który w razie konieczności wystąpi na obu bokach. Klub był łączony z nazwiskami wielu środkowych obrońców, ale na taki ruch oczywiście brakuje zimą funduszy.

Kadrę uszczupliły z kolei odejścia Dro Fernandeza oraz Marc-Andre ter Stegena. Ten pierwszy wybrał projekt PSG, a drugi trafił na wypożyczenie do Girony, gdzie ma być numerem jeden. Media sugerowały też, że Barcelona może tej zimy pożegnać Marca Casado czy Marca Bernala. Obaj nie mogą liczyć na regularną grę w wyjściowej jedenastce.

Hansi Flick potrzebuje natomiast zmienników, a za takowych uważa obu piłkarzy. W przypadku Casado mówiło się chociażby o Atletico Madryt czy Manchesterze United. Bernal z kolei był przymierzany do wypożyczenia przez ekipy z La Ligi. Joan Laporta zaprzeczył, jakoby jeszcze przed końcem zimowego okienka Barcelona zdecydowała się na pożegnanie któregokolwiek z piłkarzy.

– Te odejścia nie wchodzą w grę, gdyż są to dwaj gracze, na których liczymy. Są wyszkoleni w naszej akademii. Stanowią część struktury, która naszym zdaniem się sprawdza: połączenie graczy z La Masíi z innymi utalentowanymi piłkarzami pochodzącymi z różnych szkół – wytłumaczył Laporta w wywiadzie dla „Marki”.