Chelsea ma coraz mniej czasu na rozwiązanie problemów na lewej stronie boiska. The Blues intensywnie szukają zawodnika, który wypełniłby lukę powstałą w związku z kontuzją Ben Chilwella. Według ostatnich informacji poważnym kandydatem jest piłkarz Interu Mediolan Ivan Perisić.

Lucas Digne nie został zawodnikiem Chelsea, ale klub nie ustaje w poszukiwaniu piłkarza, który wzmocniłby lewą flankę w zespole

Menedżer Thomas Tuchel jest zwolennikiem transferu występującego w Interze Mediolan Ivana Perisica

Klub włoskiej Serie A jest gotowy rozważyć oferty dla 32-letniego Chorwata

Perisić może zamienić Inter na Chelsea

Menedżer Chelsea Thomas Tuchel do końca obecnego sezonu nie będzie mógł skorzystać z usług Ben Chilwella, który nabawił się poważnej kontuzji. Na pozycji lewego obrońcy do jego dyspozycji praktycznie pozostaje tylko Marcos Alonso, dlatego też niemiecki szkoleniowiec chciałby uzupełnić kadrę na drugą połowę sezonu.

W ostatnim czasie z przenosinami do Chelsea łączony był Lucas Digne, ale The Blues nie zdołali porozumieć się z Evertonem i francuski obrońca ostatecznie trafił do Aston Villi. Klub ze Stamford Bridge cały czas rozgląda się za innymi kandydatami i jak informuje Mirror, na jego celowniku znalazł się Ivan Perisić.

Doświadczony Chorwat jest obecnie zawodnikiem Interu Mediolan, ale jego kontrakt z klubem wygasa z końcem sezonu. Po obu stronach brakuje na razie przekonania co do jego przedłużenia, a mediolański klub ma być gotowy na rozważenie ofert w sprawie jego transferu.

Perisić w obecnym sezonie występuje w zespole Interu na pozycji lewego wahadłowego, ale może również grać po przeciwnej stronie boiska. Wszechstronność Chorwata podoba się Thomasowi Tuchelowi, który chętnie widziałby go w swoim zespole.

32-letni Perisić w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery bramki i dokładając do tego dwie asysty.

