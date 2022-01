PressFocus Na zdjęciu: Sergino Dest podczas meczu z Realem Sociedad

Sergino Dest jest jednym z piłkarzy, którzy jeszcze w styczniu mogą się pożegnać z Barceloną i mają na to “zielone światło. Duma Katalonii wyceniła nawet młodego Amerykanina, którego pozyskaniem zainteresowana ma być Chelsea.

FC Barcelona jest gotowa na rozstanie z Sergino Destem, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei

Kataloński klub prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie transferu z londyńską Chelsea

Sam piłkarz najchętniej zostałby jednak do końca sezonu na Camp Nou

Dest nie spełnił oczekiwań

Dest uwagę czołowych europejskich klubów zwrócił na siebie występami w Ajaksie Amsterdam. To właśnie one sprawiły, że po 21-latka sięgnęła Barcelona, która sprowadziła go do siebie w październiku 2020 roku. Był to duży sukces katalońskiego klubu, bowiem o utalentowanego Amerykanina zabiegali wówczas także przedstawiciele Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Arsenalu.

W stolicy Katalonii spodziewali się jednak po prawym obrońcy znacznie więcej. Dest jak na razie nie spełnił pokładanych w nim nadziei i w najbliższej przyszłości raczej nie będzie mógł liczyć na regularne występy w drużynie Xaviego Hernandeza. Barcelona jest gotowa rozstać się z nim już teraz, tym bardziej, że pojawił się poważny kandydat do jego pozyskania.

Chelsea musi przekonać piłkarza

Dest znalazł się na celowniku londyńskiej Chelsea, która jest zdeterminowana do sprowadzenia nowego prawego obrońcy, co jest oczywiście związane z poważną kontuzją Ben Chilwella. Z przenosinami na Stamford Bridge łączony był Lucas Digne, ale Francuz ostatecznie zasilił szeregi Aston Villi. The Blues chcieli również ściągnąć z powrotem do zespołu wypożyczonego Emersona Palmieriego, ale na takie rozwiązanie nie zgodził się Olympique Lyon. W związku z tym władze Chelsea zwróciły swój wzrok w kierunku Desta.

Jak informuje El Nacional, londyński klub prowadzi już rozmowy z Barceloną na temat transferu. Pierwsza, dość niska oferta, miała zostać odrzucona przez kataloński klub. Chelsea nie zamierza jednak rezygnować i miała przedstawić kolejną propozycję, zbliżoną do 20 milionów euro. Duma Katalonii jest zdecydowana na jej przyjęcie, ale oba kluby do pomysłu transferu muszą przekonać teraz samego piłkarza.

Amerykanin jest niechętny do opuszczenia Camp Nou. Cały czas bowiem wierzy, że jest w stanie przekonać do siebie trenera Xaviego Hernandeza. Patrząc jednak na kolejne ruchy szkoleniowca Barcelony, w którego hierarchii wyżej są Oscar Mingueza, Ronald Araujo czy Dani Alves, szanse Desta na występy są znikome.

Były piłkarz Ajaksu chciałby w katalońskim klubie zostać przynajmniej do lata, z kolei Barcelona optuje za jego sprzedażą już teraz. Uzyskane z tego tytułu środki planuje przeznaczyć na sprowadzenie nowego napastnika.

