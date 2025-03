Piast z transferem obrońcy. Wszystko już ustalone

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piast przeprowadzi jeszcze jeden zimowy transfer

Piast Gliwice bardzo dobrze wszedł w rundę wiosenną w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Ekipa Aleksandara Vukovicia w tym roku wygrała trzy mecze, a w dwóch podzieliła się punktami z rywalami. Tym samym dobra forma pozwoliła im odskoczyć znacząco od dolnych rejonów tabeli i przybliżyć się do strefy tych najlepszych zespołów w naszej lidze.

Okazuje się jednak, że to nie jest dla zespołu z Górnego Śląska wystarczająco, na co wskazywać mógłby kolejny transfer, który wkrótce ma się dokonać. Według informacji przekazanych przez serwis “Calciogrifo.it”, Piast Gliwice dopiął już wszystkie szczegóły dotyczące pozyskania Mouhameda Souare. Jest to 20-letni środkowy obrońca rodem z Francji, który w tym sezonie występował dla włoskiej Perugii.

Mouhamed Souare rozegrał jednak w barwach drużyny z Serie C tylko trzy mecze, a dokładniej 109 minut. Dlatego też mógł szukać sobie nowego klubu. W umowie Francuza zawarto według wspominanego już źródła procent od następnej sprzedaży, co może sugerować, że Łukasz Piworowicz, dyrektor sportowy Piastunków widzi w nim potencjał.

