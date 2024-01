Piast Gliwice zaczął przygotowania do rundy wiosennej Fortuna 1 Ligi. Po pierwszych zajęciach Niebiesko-czerwonych w 2024 roku na pytania dziennikarzy w trakcie briefingu prasowego odpowiadał trener Aleksandar Vuković.

fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piast Gliwice w pierwszej części sezonu dał się zapamiętać przede wszystkim z dużej liczby remisów. Gdy jednak ekipa z Okrzei przerwała złą serię, to finalnie zakończyła 2023 rok dwoma z rzędu zwycięstwami, pozostawiając w pokonanym polu Lecha Poznań (1:0) i Stal Mielec (3:0). Swoimi przemyśleniami przed drugą częścią rozgrywek podzielił się szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych.

– Nic się nie zmieniło. Moja analiza była gotowa dzień po ostatnim spotkaniu. Wiedzieliśmy czego chcemy i czego potrzebujemy w tym roku, pod kątem utrzymania jakości lub jej poprawienia. Chcemy wzmocnić rywalizację w ataku i taki jest plan. Aczkolwiek jestem świadomy pewnych ograniczeń – mówił Aleksander Vuković w rozmowie opublikowanej przez Piast Gliwice TV

– Tak naprawdę zawsze trzeba działać na bieżąco. Dopóki trwa okno transferowe, to trzeba być przygotowanym na wszystko, bo możliwe są też ruchy w drugą stronę. Zawsze powtarzam, że najważniejsze jest to, aby zawodnicy, których mamy już w kadrze, byli gotowi do tego, aby pracować i byli zdrowie – dodał trener gliwiczan.

Piast jest jedna z tych ekip, które ma plan, aby wzmocnić się w ataku. Na ten temat wypowiedział się również szkoleniowiec Niebiesko-czerwonych.

– To nie jest tak, że nie mamy jeszcze nowego napastnika i się martwimy. Po prostu pracujemy z ludźmi, których mamy. Na pewno nie będziemy na siłę pozyskiwać napastnika, który będzie tylko uzupełnieniem kadry – przekazał Vuković.

