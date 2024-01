Dallas FC sprowadzi do zespołu Petara Musę. Koszt transferu Chorwata wyniesie łącznie 13 milionów euro - informuje Fabrizio Romano. 25-latek stanie się jednym z najdroższych piłkarzy w historii MLS.

IMAGO / Joaquim Ferreira / HMB-Media Na zdjęciu: Petar Musa

Petar Musa jest bardzo bliski przeprowadzki do Dallas FC

Transfer Chorwata wyniesie amerykański zespół około 13 milionów euro

Uczyni to napastnika trzecim najdroższym transferem w historii MLS

Petar Musa o krok od Dallas FC

Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że lada moment szeregi Dallas FC zasili Petar Musa. Amerykański klub przeznaczony na transfer Chorwata z Benfiki łącznie około 13 milionów euro. 25-latek tym samym stanie się trzecim najdroższym piłkarzem, za którego zapłacono w historii MLS.

Do dziś w tej klasyfikacji zawodników przewodzi Thiago Almada. Argentyńczyk trafił do Atalanty United w sezonie 2021/22 za kwotę nieco ponad 14,5 milionów euro. Z kolei na drugim miejscu znajduje się Pity Martinez, który trafił do USA dokładnie za tę kwotę. Petar Musa wyprzedzi m.in. Esequiela Barco czy Brennera.

Sześciokrotny reprezentant Chorwacji w obecnie trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce Benfiki. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć dwie asysty.

