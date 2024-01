IMAGO / Joaquim Ferreira Na zdjęciu: Joao Neves

Neves jest łączony z transferem do Man Utd

Obecnie to jeden z kluczowych zawodników Benfiki

Zimowy ruch jest wykluczony, ale latem wszystko będzie możliwe

Neves latem może dołączyć do Man Utd

Benfica wydała jednak oświadczenie, w którym zaprzeczyła takim plotkom i zapewniła, że nie jest zainteresowana sprzedażą Joao Nevesa Manchesterowi United ani żadnemu innemu klubowi.

Neves, który gra głównie jako środkowy pomocnik, rozegrał w drużynie Orłów łącznie 50 meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym 26 w tym sezonie, i już trzykrotnie został wybrany pomocnikiem miesiąca w portugalskiej ekstraklasie.

Chociaż Benfica publicznie wyraziła chęć zatrzymania Nevesa, agent zawodnika Jorge Mendes zasugerował, że letni transfer nie jest wykluczony. – Joao pozostanie w klubie do końca sezonu. To pewne. Później Benfica zdecyduje, co będzie najlepsze. Z pewnością będą rozmowy, negocjacje, po których przyjdzie czas na podjęcie odpowiednich decyzji – powiedział.

Zobacz również: Manchester United odrzucił możliwość wymiany piłkarzy z Interem