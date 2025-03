Perez chce wielkiego transferu. Real marzy o gwieździe Arsenalu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Saliba marzeniem Realu, Arsenal chce zatrzymać gwiazdę

Real Madryt w letnim oknie transferowym będzie chciał wzmocnić formację defensywną. Na chwilę obecną wydaje się, że głównymi kandydatami do transferu są Miguel Gutierrez oraz Trent Alexander-Arnold. Oprócz nowych twarzy w bocznych sektorach zarząd Królewskich planuje także transfer dodatkowego stopera ze względu na brak głębi na pozycji środkowego obrońcy.

Florentino Perez i reszta zarządu na jednym ze spotkań wskazali zawodnika, który ma być celem transferowym na lato. Jak podaje Matteo Moretto kierownictwo Real Madryt jednogłośnie zdecydowało, że William Saliba to piłkarz, który powinien trafić na Santiago Bernabeu.

Zainteresowanie aktualnego mistrza Hiszpanii wydaje się być odwzajemnione przez samego piłkarza. Wcześniej pisaliśmy o tym, że Saliba jest otwarty na transfer do Realu Madryt. Jeden z czołowych obrońców Premier League marzy o grze w barwach Los Blancos.

Informacje o potencjalnym transferze Saliby do Realu nie przypadły do gustu obecnemu pracodawcy Francuza. Arsenal nie chce stracić kluczowego piłkarza i zamierza zrobić wszystko, aby zatrzymać go w klubie. Kanonierzy przygotowują ofertę nowego kontraktu, który zagwarantowałby piłkarzowi ogromną podwyżkę. Reprezentant Francji mógłby liczyć na pensję rzędu 300 tysięcy euro tygodniowo.

🚨 The name most liked by Real Madrid’s board is Arsenal’s William Saliba. @MatteMoretto pic.twitter.com/jes7Nqrcvx — Madrid Zone (@theMadridZone) March 15, 2025

Saliba w trwającym sezonie wystąpił w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których dwukrotnie zdobył bramkę. Obecna umowa wiążę go z Arsenalem do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia obrońcę na 80 milionów euro.