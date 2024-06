fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florian Wirtz nowym długofalowym celem Realu Madryt

Real Madryt sfinalizował transfer, wzmacniający siłę ofensywną drużyny. Szeregi Królewskich zasilił Kylian Mbappe, z którym wiązane są duże nadzieje. Tymczasem prezydent klubu Florentino Perez już koncentruje się na tym, kim docelowo zastąpić Toni Kroosa i Luke Modricia.

Defensa Central przekonuje, że priorytetem ma być znalezienie następny, który pomoże zachować równowagę między grą ofensywną a defensywną. W gronie graczy, których nazwiska są analizowane, największe zainteresowanie ma być Florian Wirtz. Niemiecki pomocnik ostatnio musiał przełknąć gorycz porażki po przegranym finale w Lidze Europy. Z drugiej strony cieszył się po wygraniu mistrzostwa Bundesligi i Pucharu Niemiec.

Cel na 2025 rok

Hiszpańskie źródło przekonuje, że chociaż w klubie z Madrytu początkowo nie było koncepcji, aby sfinalizować z Wirtzem transfer definitywny, to ostatnio miało się to zmienić. Niemiec ma być głównym cel dla Los Blancos na 2025 roku. Jednocześnie w trakcie kampanii 2024/2025 po tego typu wiadomości Wirtz będzie miał dodatkowy bodziec do tego, aby starać się wyróżniać w szeregach Aptekarzy.

Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Bay Arena obowiązuje do 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 110 milionów euro.

Czytaj więcej: Griezmann na liście życzeń gigantów, trzy kluby mogą pytać o Francuza