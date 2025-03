Paz rozchwytywany. Real zwleka z decyzją, ojciec zdradza plany młodego gracza

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz błyszczy w Como, Real Madryt zdecyduje o jego przyszłości

Nico Paz w krótkim czasie stał się kluczową postacią w Como, gdzie pod wodzą Cesca Fabregasa imponuje efektownymi zagraniami, bramkami i asystami. Jego znakomita forma sprawiła, że 20-latek znalazł się w centrum zainteresowania na rynku transferowym.

W ubiegłym roku Real Madryt sprzedał Paza do Como za 6,5 miliona euro, jednak zabezpieczył sobie prawo do trzech klauzul wykupu po różnych kwotach. To oznacza, że to właśnie Królewscy zdecydują latem o dalszych losach utalentowanego zawodnika.

Zobacz również: Program Polak+ w Interze Mediolan (WIDEO)

Ojciec piłkarza, Pablo Paz, w rozmowie z “La Provincia di Como” przyznał, że Nico czuje się znakomicie w obecnym klubie. – Latem mieliśmy cztery inne opcje do wyboru, w tym Fiorentinę i Stuttgart. Projekt Como nas jednak przekonał, a rozmowa z Fabregasem była kluczowa. Powiedział nam, że Nico będzie miał szansę grać tak, jak lubi. To miało ogromne znaczenie – wyjaśnił ojciec piłkarza.

Jeśli chodzi o przyszłość, Nico Paz chciałby zostać w Como na kolejny sezon. – On jest tutaj bardzo szczęśliwy, świetnie dogaduje się z kolegami i czuje się dobrze w drużynie. Gra pod okiem Fabregasa to jak zdobywanie tytułu magistra na uniwersytecie piłkarskim – dodał Pablo Paz.

W ostatnim czasie pojawiły się również spekulacje na temat zainteresowania Interu Mediolan. Ojciec piłkarza odniósł się do zdjęć z Javierem Zanettim, podkreślając, że to jedynie spotkanie dawnych znajomych z kadry narodowej. – Jesteśmy z Zanettim dobrymi przyjaciółmi, w reprezentacji dzieliliśmy pokój. Spotkaliśmy się po latach, to tylko to – skwitował