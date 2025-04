Pau Victor zdecydowany ws. przyszłości w Barcelonie. Czeka na decyzję klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pau Victor

Victor chce zostać, ale oczekuje konkretów od Barcelony

Pau Victor ma za sobą sezon pełen cierpliwości i wyzwań. Napastnik Barcelony rozegrał jedynie 280 minut we wszystkich rozgrywkach, notując dwa gole i jedną asystę. Choć jego rola w zespole Hansiego Flicka była marginalna, zawodnik nie ukrywa chęci pozostania w klubie. Jak informuje „Sport”, na koniec sezonu odbędzie się kluczowe spotkanie między jego agentem a działaczami Blaugrany.

Victor, który przez cały sezon prezentował wzorową postawę, nie ukrywa, że oczekuje więcej. Trener preferuje doświadczonych zawodników, a młody napastnik musi zadowalać się epizodami, jak choćby ostatnimi 15 minutami w meczu z Mallorcą. Mimo to ani jego profesjonalizm, ani zaangażowanie nie budzą żadnych zastrzeżeń.

Co ciekawe, Barcelona nie zamierza z Victora rezygnować. Klub ceni go nie tylko za postawę na boisku, ale również za względy ekonomiczne – jego pensja doskonale wpisuje się w aktualną strategię finansową zespołu. Dla Flicka to zawodnik użyteczny, nawet jeśli rzadko pojawia się w wyjściowej jedenastce.

23-latek ma ważny kontrakt do 2029 roku i jasno deklaruje, że chce kontynuować grę na Camp Nou. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że przyszłość zależy od jego ambicji oraz planów klubu, który w najbliższym oknie ma skupić się na wzmocnieniu defensywy, a nie ataku. Gdyby zdecydował się odejść, na brak ofert narzekał nie będzie.