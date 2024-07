Napastnik Feyenoordu czeka na transfer do Liverpoolu. Chce pracować ze Slotem

Napastnik Feyenoordu, Igor Paixao, przyznał, że czeka na ruch Liverpoolu, aby dołączyć do zespołu prowadzonego przez Arne Slotta. 24-letni Brazylijczyk wzbudza zainteresowanie po udanych sezonach w Eredivisie.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Igor Paixao

Paixao skomentowało możliwość transferu do Liverpoolu

Igor Paixao dołączył do Feyenoordu w 2022 roku, przychodząc z brazylijskiej Coritiby. Pod wodzą Arne Slota szybko stał się kluczowym zawodnikiem, przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrza Eredivisie oraz awansu do ćwierćfinału Ligi Europy. Zdobył też dziewięć goli i zanotował sześć asyst w 37 występach. W kolejnym sezonie Paixao zdobył 12 bramek i dołożył cztery asysty w 45 meczach, pomagając Feyenoordowi wygrać Puchar Holandii i zająć drugie miejsce w Eredivisie. Jego wszechstronność na boisku i efektywność sprawiły, że stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym.

Po tym, jak Arne Slot zastąpił Jurgena Kloppa na stanowisku menedżera Liverpoolu, pojawiły się spekulacje, że Paixao może dołączyć do swojego byłego trenera na Anfield. Brazylijczyk odpowiedział na te plotki w wywiadzie dla Globo Esporte. – Zawsze mnie oznaczają w mediach społecznościowych i pytają: czy idziesz do Liverpoolu? Nic nie wiem, tylko czekam. Ale holenderska piłka jest naprawdę fajna. Intensywność jest tym, co ją wyróżnia – przyznał Paixao.

Paixao podkreślił również swoje pozytywne relacje z byłym trenerem. – Pomógł mi, gdy przyjechałem, w moim rozwoju, i czułem, że mu pomagam swoją grą. Dobrze, że wszystko się udało. Wykonał wyjątkową pracę z naszą drużyną. Mogę mu tylko podziękować i życzyć sukcesów w Liverpoolu. Będzie go brakować, ale musimy dalej pracować.

