Morata blisko sensacyjnego transferu. Hiszpan odrzucił powrót do Serie A

AS Roma, AC Milan i Juventus były zainteresowane pozyskaniem hiszpańskiego napastnika Alvaro Moraty, ale według najnowszych doniesień, piłkarz ma dołączyć do Al-Qadsiah.

Morata zdecydował się na transfer do Al-Qadsiah

Napastnik Atletico Madryt wielokrotnie wyrażał swoje frustracje związane z ciągłymi plotkami o przybyciu nowych napastników do klubu, co sugerowało, że nie jest priorytetem dla klubu z Wanda Metropolitano oraz z faktem, że nie zawsze był pierwszym wyborem. Powrót do Serie A wydawał się bardzo prawdopodobny, zwłaszcza, że bardzo dobrze zna tą ligę, a jego klauzula wynosi zaledwie 15 mln euro, co jest w zasięgu włoskich klubów.

Alvaro Morata, który byłby tanim i sprawdzonym wyborem dla włoskich klubów, wydawał się idealnym rozwiązaniem dla Romy, Milanu lub Juventusu. Jego doświadczenie i umiejętności byłyby cennym dodatkiem do każdej z tych drużyn.

Jednak hiszpański serwis Relevo twierdzi, że Morata jest bardzo bliski uzgodnienia warunków kontraktu z klubem Al-Qadsiah z Saudi Pro League. Klub, który niedawno podpisał kontrakt z obrońcą Realu Madryt, Nacho Fernandezem, jest gotowy zaoferować Moracie ogromną pensję.

Były napastnik Juventusu, który w październiku skończy 32 lata, pokazał podczas występów na Euro 2024, że nadal może rywalizować na najwyższym poziomie. Jego przenosiny do Al-Qadsiah będą dużą stratą dla Serie A i pewną niespodzianką, ale jednocześnie wielką szansą dla saudyjskiego klubu na wzmocnienie swojej pozycji.

Na ten moment, Alvaro Morata wydaje się być kolejnym wielkim nazwiskiem, które zdecydowało się na grę w Saudi Pro League, co tylko podkreśla rosnącą atrakcyjność tej ligi. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się oficjalnych informacji na temat transferu, który z pewnością wywoła wiele emocji w świecie piłkarskim.

