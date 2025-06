Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen będzie przygotowywał się z Napoli do nowego sezonu

Victor Osimhen ma stawić się 17 lipca w Dimaro Folgarida, gdzie Napoli rozpocznie przygotowania do sezonu 2025/26. Zgodnie z przepisami, każdy zawodnik wracający z wypożyczenia musi zostać formalnie powołany na obóz przygotowawczy – nawet jeśli jego sytuacja kontraktowa pozostaje napięta.

Napastnik, który ostatnio grał dla Galatasaray, pozostaje w konflikcie z otoczeniem Napoli. Mimo to klub planuje wysłać mu powołanie już na 14 lub 15 lipca, by przeszedł badania medyczne i dołączył do zespołu przed wyjazdem na obóz. Jednakże to właśnie te dni mogą okazać się decydujące dla jego przyszłości.

Do 15 lipca obowiązuje bowiem klauzula odstępnego za Nigeryjczyka wynosząca 75 milionów euro, ale tylko dla klubów zagranicznych. Al-Hilal, prowadzony przez Simone Inzaghiego, próbuje przekonać Osimhena do transferu do Arabii Saudyjskiej, oferując ogromny kontrakt. Z kolei Galatasaray chciałby zatrzymać go u siebie po udanym sezonie.

Wiele wskazuje jednak na to, że sam zawodnik będzie czekał do momentu wygaśnięcia klauzuli. Jeśli nie zostanie ona aktywowana, cena za Osimhena może spaść, co otworzy nowe możliwości. Jedną z nich może być wtedy Juventus, który szuka napastnika w miejsce Dusana Vlahovicia, coraz bardziej wypychanego z klubu. Choć obecnie to Jonatha David wydaje się bliżej Turynu.

