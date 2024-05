Osimhen odejdzie? Napoli wytypowało następcę

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Santiago Gimenez ma zastąpić Victora Osimhena w Napoli

Victor Osimhen już od dłuższego czasu wzbudza ogromne zainteresowanie. Nigeryjczyk zabłysnął w sezonie 2022/2023, gdy SSC Napoli zdobyło mistrzostwo Włoch. Co prawda ten sezon nie jest aż tak udany dla napastnika i klubu, ale nadal nie milkną plotki transferowe.

Napoli żąda za swoją największą gwiazdę kwoty w granicach 130 milionów euro, a więc jest to cena, którą mogą zapłacić tylko największe kluby. W gronie faworytów do pozyskania Osimhena wymienia się takie marki jak m.in.: Manchester United, Chelsea i Paris Saint-Germain.

La Gazzetta dello Sport sugeruje, że odejście Nigeryjczyka jest przesądzone. Według najnowszych doniesień Aurelio De Laurentiis rozgląda się za następcą rosłego snajpera. Ponoć ma nim zostać Santiago Gimenez, czyli najlepszy strzelec Feyenoordu Rotterdam w sezonie 2023/2024.

23-latek ma za sobą bardzo udaną kampanię. Napastnik rozegrał łącznie 41 meczów, zdobywając w nich 26 bramek i notując 8 asyst. Jest to zupełnie inny profil piłkarza niż Osimhen, co może sugerować, że Napoli szykuje się do zmiany stylu gry.

Meksykanin jest wyceniany przez Transfermarkt na około 45 milionów euro. Wydaje się, że Feyenoord będzie rozważał tylko znacznie wyższe oferty, opiewające na mniej więcej 70 milionów.

