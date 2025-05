Osimhen dogaduje się z gigantem. Rozmowy idą w dobrym kierunku

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen prowadzi rozmowy z Al-Hilal

Victor Osimhen ponownie jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. W ubiegłym roku wielki transfer Nigeryjczyka nie doszedł do skutku i ostatecznie wylądował on na wypożyczeniu w Galatasaray. Formalnie napastnik wciąż jest piłkarzem Napoli, z którym ma kontrakt do 2026 roku.

Pewne jest, że Osimhen nie chce zostać w Napoli i najpewniej tego lata definitywnie zmieni barwy klubowe. Prezes Aurelio De Laurentiis nie może sobie pozwolić na ponowne stwarzanie problemów piłkarzowi, jeśli chce zarobić na jego transferze. Wszystko z uwagi na długość umowy, bo jeśli Nigeryjczyk nie odejdzie teraz, to za rok będzie dostępny za darmo.

Według najnowszych doniesień serwisu Foot Mercato rozmowy z Victorem Osimhenem prowadzi Al-Hilal. Saudyjski gigant jest zdecydowanie bardziej konkretny od Manchesteru United, który nadal nie podjął decyzji ws. transferu napastnika Napoli.

Rzekome negocjacje z Al-Hilal mają przebiegać pozytywnie, ponieważ Osimhenowi zależy na szybkim rozwiązaniu swojej przyszłości. Snajper ma dość spekulacji i z tego powodu byłby skłonny przenieść się nawet na Bliski Wschód. Będzie to oczywiście niezrozumiała decyzja pod względem sportowym, ale przecież 26-latek może jeszcze wrócić do Europy w kolejnych latach.