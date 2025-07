Slot chce w Liverpoolu byłego podopiecznego. Na stole 40 milionów euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Orkun Kokcu

Orkun Kokcu może przejść do Liverpoolu

Liverpool został mistrzem Premier League w sezonie 2024/2025, zostawiając swoich rywali daleko w tyle. Drużyna The Reds oczywiście chce obronić tytuł mistrzowski w przyszłej kampanii. Jednak to nie będzie łatwe zadanie i wymaga dokonania poważnych wzmocnień składu. Dlatego klub z Anfield Road jest aktywny na rynku transferowym, sprowadzając m.in. Floriana Wirtza, Jeremiego Frimponga czy Milosa Kerkeza. Wygląda na to, że angielski gigant jeszcze nie zakończył letnich zakupów.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „CaughtOffside.com” wynika bowiem, iż na celowniku Liverpoolu znalazł się środkowy pomocnik Benfiki Lizbona – Orkun Kokcu. Trener ekipy Czerwonych – Arne Slot – doskonale zna tego zawodnika, ponieważ miał okazję prowadzić go w Feyenoordzie Rotterdam. Transfer 41-krotnego reprezentanta Turcji jest prawdopodobny podczas trwającego okienka, ale wiązałby się z wyłożeniem na stół około 40 milionów euro.

Czas pokaże, czy Liverpool zdecyduje się na taki wydatek i tym samym nawiąże kontakt z Benfiką Lizbona w sprawie pozyskania Orkuna Kokcu. 24-letni pomocnik z powodzeniem występuje w barwach zespołu Orłów od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio da Luz za niespełna 30 milionów euro ze wspomnianego wyżej Feyenoordu Rotterdam. Urodzony w Holandii turecki piłkarz w koszulce portugalskiej ekipy rozegrał łącznie 98 meczów, zdobył 19 bramek oraz zaliczył 22 asysty. Jego statystyki robią więc spore wrażenie.