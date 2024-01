IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Mohamed-Ali Cho

Do wicelidera Ligue 1 trafił nowy napastnik

Szatnię z Marcinem Bułką i innymi kolegami będzie dzielił Mohamed-Ali Cho

19-letni Francuz związał się z OGC Nice kontraktem do 2028 roku

Z La Liga do Ligue 1. OGC Nice z nowym napastnikiem

OGC Nice to wicelider tabeli Ligue 1. Strata zespołu Marcina Bułki do prowadzącego PSG to pięć punktu. W zniwelowaniu dystansu do paryżan spróbuje pomóc napastnik Mohamed-Ali Cho. Przeniósł się on na Lazurowe Wybrzeże z Realu Sociedad za 12 milionów euro.

– Zrobiłem krok naprzód, odkrywając La Ligę i rozgrywki europesjkie. Ale nawet jeśli wszystko potoczyło się bardzo szybko, moja kariera dopiero się. Chcę wyrazić swoje najlepsze cechy, nadal się rozwijać i potwierdzać swoją tożsamość. Jestem przekonany, że dołączenie do OGC Nice mi to umożliwi – powiedział 19-latek po podpisaniu umowy do 2028 roku.

– Był naszym priorytetem w zimowym oknie transferowym/ Jego wszechstronność na wszystkich trzech ofensywnych pozycjach będzie zaletą. Ma ogromny potencjał, a także świeżość, która szybko doda drużynie wartości. Ma też wszystkie ludzkie cechy, aby jak najlepiej zintegrować się z naszym klubem – mówi Florent Ghisolfi, dyrektor sportowy OGC Nice.

