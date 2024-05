fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Żyro

Doświadczony zawodnik opuszcza Wisłę

Wisła Kraków po zakończonym sezonie skupia się na zmianach kadrowych. Z klubem pożegnał się już dyrektor sportowy Kiko Ramirez, a przyszłość Alberta Rude pozostaje niewyjaśniona. Zwycięzca Pucharu Polski pracuje nad kształtem drużyny w kontekście kolejnej kampanii. Do tej pory pojawiły się komunikaty w temacie przyszłości pięciu piłkarzy, którzy żegnają się z zespołem – Davidem Juncą, Dejvim Bregu, Eneko Satrusteguim, Vullnetem Bashą oraz Mikim Villarem. Biała Gwiazda poinformowała również w piątek, że swoją przygodę pod Wawelem kończy Michał Żyro. Jego kontrakt, podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych, nie został przedłużony.

Były reprezentant Polski został sprowadzony do Krakowa bezpośrednio po spadku z myślą, że jego umiejętności i doświadczenie pomoże, aby wydostać się z pierwszej ligi. 31-latek zaliczył imponujące wejście do drużyny, lecz z biegiem czasu Angel Rodado i Luis Fernandez posadzili go na ławce rezerwowych. W rundzie wiosennej grał już tylko sporadycznie.

Sezon 2023/2024 był natomiast dla niego katastrofalny. Całą jesień stracił z powodu problemów zdrowotnych, zaś wiosna wystąpił łącznie w jedenastu spotkaniach, raz trafiając do siatki. Wspólnie z Wisłą sięgnął po Puchar Polski, dostając dość sporo minut w finale z Pogonią Szczecin.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Michał Żyro także kończy swoją przygodę przy R22. Umowa z napastnikiem Białej Gwiazdy nie zostanie przedłużona. Żyrko, dziękujemy i życzymy powodzenia! 👊



▶️ https://t.co/4K7g3Hg8xN pic.twitter.com/1o2UQjn8Sr — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) May 31, 2024

Zobacz również: Media: Raków Częstochowa zarobi olbrzymie pieniądze! Kovacević coraz bliżej transferu