Randal Kolo Muani jest coraz bliżej przejścia do PSG. Eintracht Frankfurt w związku z tym dokonał wzmocnienia formacji ofensywnej. Nowym piłkarzem Orłów został Fares Chaibi.

IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Fares Chaibi

Fares Chaibi został przedstawiony jako nowy piłkarz Eintrachtu Frankfurt

Urodzony we Francji reprezentant Algierii wzmocnił linię ataku Orłów

Niemiecki klub w tym okienku może opuścić Randal Kolo Muani

Oficjalnie: Fares Chaibi przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt

Randal Kolo Muani stara się wymusić na Eintrachcie Frankfurt transfer do Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że wicemistrz świata dołączy do francuskiego giganta, dlatego Orły dokonały wzmocnienia swojej formacji ofensywnej.

Na Commerzbank-Arena oficjalnie przeniósł się bowiem Fares Chaibi. Wszechstronny lewoskrzydłowy przeszedł do niemieckiego klubu na zasadzie transakcji definitywnej z Tuluzy. Atakujący z nowym zespołem podpisał pięcioletni kontrakt.

Eintracht Frankfurt za dwudziestoletniego zawodnika zapłacił 10 milionów euro. Fares Chaibi w poprzednim sezonie rozegrał 41 meczów, strzelił 8 bramek i zaliczył 7 asyst.