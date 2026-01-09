Problem był oczywisty. Odra sięgnęła po wzmocnienie

Odra Opole w drugiej części sezonu w Betclic 1. Lidze ma zamiar przede wszystkim jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt. Tymczasem klub ogłosił pozyskanie nowego napastnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Odra Opole pozyskała zawodnika z Wieczystej Kraków

Odra Opole zakończyła rok 2025 na zapleczu PKO BP Ekstraklasy na 13. pozycji. Jednocześnie na koncie drużyny Jarosława Skrobacza znajduje się 22 punkty. Opolanie wyróżniali się jesienią tym, że zdobyli najmniej bramek w lidze. O poprawę pod tym względem ma zadbać nowy napastnik, który zasilił szeregi Odry.

„Nowym zawodnikiem Niebiesko-czerwonych został Michał Feliks, reprezentujący dotychczas Wieczystą Kraków. 26-letni napastnik zasilił szeregi Odry na zasadzie transferu definitywnego, podpisując z klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/27. W umowie zawarto również opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Feliks jednocześnie kolejny raz będzie miał okazję współpracować z trenerem Jarosławem Skrobaczem. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w Ruchu Chorzów. 26-latek ogólnie ma za sobą bardzo nieudany czas. W trwającym sezonie zaliczył tylko jeden występ, gdy zagrał w rozgrywkach STS Pucharu Polski. Ogólnie w barwach Wieczystej piłkarz wystąpił 12 razy. W tych spotkaniach zdobył jedną bramkę oraz zaliczył jedną asystę.

Ekipa z Opola rozpoczęła już przygotowania do rundy wiosennej. Obecnie drużyna przebywa na zgrupowaniu w chorwackim Medulin, gdzie zameldowała się 6 stycznia. Obóz potrwa do 18 stycznia. Tymczasem do ligowego grania Opolanie wrócą w lutym. W pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku zagrają w roli gospodarza z Pogonią Siedlce.